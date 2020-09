Viareggio, passeggiata ecologica con la lista civica Per la nostra terra Viareggio e Torre del Lago e Partite Iva

Passeggiata ecologica organizzata dalla lista civica Per la nostra terra Viareggio e Torre del Lago e Partite Iva che partirà domenica (13 settembre) alle 10 dalla Perla del Bosco di Torre del Lago.

Una passeggiata lungo il viale dei Tigli sia a piedi che in bicicletta accompagnati dagli amici a quattro zampe per riscoprire la bellezza della pineta di levante. Un’occasione per stare nel verde e parlare insieme ai candidati al consiglio comunale della lista e alla candidata a sindaco di Viareggio Barbara Paci.

“La pineta – dicono dalla lista civica – è una risorsa da scoprire e che dobbiamo assolutamente curare e preservare ed una passeggiata in questa terra non può che far bene sia alla salute che alla mente degli abitanti”.