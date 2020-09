“Se saremo al governo della Regione, il progetto di costruzione di un pirogassificatore da parte di Kme non si realizzerà mai. Se saremo all’opposizione, garantiremo il massimo sostegno alle azioni di lotta del Comitato La Libellula, così come abbiamo fatto in questi anni presentando, tra l’altro, l’unica mozione contro l’impianto approvata dal Consiglio regionale”. Così si espresso il candidato a presidente di Toscana a Sinistra, Tommaso Fattori, intervenuto stamani (12 settembre) a Barga, Fornaci e Castelnuovo per incontrare i cittadini in vista delle elezioni regionali.

“Il progetto che ha in mente la Kme – ha proseguito Fattori – sarebbe la negazione di una visione legata al turismo diffuso e alla ricollocazione delle produzioni. Kme non si deve lanciare sul businnes dei rifiuti. Per gli scarti di pulper di cartiera esistono altre strade, come quella, ad esempio, delle filiere per il recupero dei materiali, senza la distruzione tramite incenerimento”.

“Siamo molto grati – ha concluso Fattori – alla popolazione locale, che ha costituito il comitato La Libellula non solo per dire no al pirogassificatore, ma per dire sì a un diverso modello di sviluppo di questa zona: sostenibile, legato al valore delle produzioni locali, alla capacità di ricostruire un tessuto in equilibrio con l’ambiente e con la salute della popolazione. Ciò che è avvenuto qua è stato un esempio per l’intera Toscana, in termini di presa di coscienza e di costruzione di una lotta collettiva”.