Marcucci: “Con Giani un voto per l’Europa alle Regionali”

“I toscani il 20-21 settembre voteranno sull’Europa”. Lo afferma il senatore dem Andrea Marcucci.

“Da una parte – prosegue – c’è uno schieramento con Eugenio Giani che ha fortemente voluto il Recovery Fund ed oggi propone un modello di territorio in grado di usare bene i fondi europei. Dall’altra c’è uno schieramento con Susanna Ceccardi che ha contrastato in tutti i modi l’intervento europeo e che non dice nulla sul futuro della Regione. I toscani dovranno scegliere tra chi vuole sempre più Europa, e chi vuole sempre meno Europa. Tra chi vuole tornare a far crescere la Toscana e chi vuole solo portare lo scalpo della Toscana a Roma”.