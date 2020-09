Menesini “corteggia” i 5 Stelle: “Alle Regionali votate Giani”

Un singolare appello al voto, fatto al M5S. E’ firmato da Luca Menesini, sindaco del Comune di Capannori.

“Credo e amministro da anni in base ai principi di Rifiuti Zero, dell’economia circolare e della sostenibilità – afferma -. Dico sì al riuso e riciclo e dico no agli inceneritori. Per questi valori e per questi progetti chiedo agli elettori e ai simpatizzanti del Movimento 5 Stelle in Toscana di fare il voto disgiunto alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimo. Votate Giani presidente. Ve lo chiedo perché siamo in tanti nel centrosinistra a volere il rispetto dell’ambiente, rifiuti zero e sostenibilità. Questa è la più grande garanzia per tutti noi. Restiamo uniti. Votiamo Giani presidente”.