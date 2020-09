“No al referendum”, iniziativa di Sinistra con

“Il disegno di legge costituzionale oggetto del referendum non convince nel merito e ancora di più nel metodo e negli effetti che produrrebbe sul piano politico e della cultura democratica del Paese” evidenzia Sinistra con.

“Affrontare la gravissima crisi del rapporto tra rappresentanti e rappresentanti – sottolinea l’associazione -, con scelte, come quelle referendarie, che aumentano il centralismo dei partiti e riducono la rappresentanza territoriale degli eletti ed il principio di eguaglianza dei suffragi è non solo sbagliato, ma pericoloso per la cultura democratica del nostro Paese”.

Per approfondire e discutere le motivazioni del no al referendum Sinistra con invita a partecipare martedì (15 settembre) alle 17,30 in piazza S. Francesco a Lucca alla presentazione del libro Meno parlamentari, più democrazia a cura di Emanuele Rossi.

Partecipa Fabio Pacini, coordinatore area di ricerca parlamenti e assemblee rappresentative della Scuola Sant’Anna di Pisa. Intervengono Massimo Cellai, professore Liceo Vallisneri e Valeria Giglioli , assessora Comune di Lucca. L’incontro si terrà nel rispetto delle normative contro il Covid19.