Pd, il vicesegretario Andrea Orlando fa tappa a Lucca

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. Doppio appuntamento a Lucca per il Pd: si parte lunedì (14 settembre), alle 13 in piazza San Francesco, dove ci sarà un incontro con vicesegretario Andrea Orlando.

Martedì (15 settembre), alle 21 nello spazio esterno dell’antico caffè delle mura, arriva il candidato presidente Eugenio Giani.