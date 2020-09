Veronesi a Cascina con Mattia Sartori: “Questo è il momento delle scelte decise”

“Nei giorni scorsi mi ero sentito con Mattia Santori e oggi ci siamo visti a Cascina alla manifestazione organizzata dalle Sardine”: con queste parole Alberto Veronesi, candidato del Partito Democratico al Consiglio Regionale della Toscana, commenta così la sua trasferta di oggi a Cascina: “Questo è il momento delle scelte decise, non dei ni, su certi valori non negoziabili come no al razzismo, no al fascismo, no al populismo e al sovranismo. Dobbiamo fare squadra e ritrovare la forza delle nostre radici e delle nostre idee”.

E conclude: “È stata una gioia vederlo arrivare con la maglietta di Iacopo Melio, il capolista Pd a Firenze, quello del movimento #voglioprendereiltreno. Uno dei più bei volti del nuovo Pd in Toscana. La prova vivente che cambiare in meglio si può”.