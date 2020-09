Vitiello (Europa Verde): “Basta bugie, noi siamo con Del Ghingaro”

“Noi siamo con Del Ghingaro”. Sono queste le parole del candidato di Europa Verde Giuseppe Vitiello, che ribadisce la propria posizione in vista delle elezioni.

“Qualcuno specula sulla nostra precisazione a proposito della nostra posizione contraria sull’asse di penetrazione e sui parcheggi – commenta Vitiello -. Abbiamo fatto chiarezza; non condividiamo alcune proposte. Ma continuiamo a sostenere con convinzione e lealtà la candidatura di Del Ghingaro a sindaco. Chi afferma il contrario è un bugiardo, che usa strumentalmente questo nostro libero confronto interno. Gli elettori hanno il diritto di conoscere le proposte per scegliere”.

“Noi saremo nella maggioranza collegata a Del Ghingaro per portare avanti le nostre – conclude -. Non c’è altra ipotesi per noi. Lo ribadiamo: noi siamo con Del Ghingaro”.