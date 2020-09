Marchetti: “D’Ambrosio e compagni? Campioni di trasformismo”

“D’Ambrosio & Compagni si sono fatti eleggere come giunta del cambiamento, invece sono solo campioni di trasformismo“: usa questi termini il consigliere comunale di Insieme per Altopascio Maurizio Marchetti nel commentare la nascita di un nuovo progetto di centrosinistra cui hanno aderito il sindaco e alcuni esponenti della giunta.

“Negli ultimi quattro anni – ripercorre Marchetti – nulla di quel che era stato programmato per i cittadini è stato portato avanti. La sindaco e la sua giunta non hanno fatto altro che prestarsi attivamente alla guerra interna al Pd, oscillando tra renziani e non, marcucciani e non, e ora abbandonanti e non con Toci”.