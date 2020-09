A Seravezza il tour elettorale di Fantozzi e Staccioli (Fdi)

Domani (15 settembre) alle 18, i candidati al consiglio regionale toscano di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e Marina Staccioli incontreranno amici, simpatizzanti ed elettori presso il Chimera Caffè di Seravezza in piazza Mazzini.

L’aperitivo sarà l’occasione per conoscere i due candidati, parlare con loro e rivolgergli tutte le domande che si ha in cuore di fare in merito al loro programma e a come vorrebbero cambiare la Toscana.