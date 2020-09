Galletti (M5S): “Scuola, se mancano sedi è anche colpa del caos province”

Scuola, parla Irene Galletti, candidata alla presidenza della Toscana per il Movimento 5 Stelle, che nei giorni scorsi ha incontrato il presidente regionale dell’Upi, Luca Menesini, con il quale ha discusso di divisione delle competenze tra Province e Regione.

“L’avvio del nuovo anno scolastico – dice – riporta in primo piano un tema cruciale, troppo a lungo abbandonato, quello delle Province. Svuotate di risorse e personale dalla riforma Delrio, hanno conservato competenze fondamentali come quella sull’edilizia scolastica e questo rappresenta un problema enorme. Negli ultimi anni infatti le Province toscane non sono state in grado di pianificare gli investimenti, rinunciando alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole di secondo grado. Col risultato che sempre più edifici sono inagibili, sono sprovvisti di certificati antisismici o antincendio e, oggi che c’è un disperato bisogno di spazi extra, il ministero è costretto a fare salti mortali per poter utilizzare al 100 per cento le scuole esistenti. La ministra Azzolina ha destinato 53 milioni di euro per l’assunzione di docenti e personale ata nelle scuole toscane per scongiurare la formazione di classi da 30 alunni, ma se le Province non mettono a disposizione locali agibili, il lavoro diventa inutile”.

“I casi sono due – conclude Galletti -: o si cancellano definitivamente le Province, affidando alle Regioni le competenze su strade e scuole, oppure si fa un passo indietro e si ripristina l’elezione diretta dei presidenti provinciali, dotandoli di risorse adeguate a fare il loro lavoro e reinquadrando le loro competenze. È una riflessione non più rimandabile. Il limbo sta solo facendo male alla scuola e ai nostri ragazzi”.