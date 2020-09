Prima campanella, il candidato al consiglio regionale della Toscana Eros Tetti (Europa Verde) denuncia inadeguati ritardi: “Ecologia ha a che fare etimologicamente con il termine ‘casa, ambiente familiare’. La scuola ovviamente fa parte dell’estensione della nostra vita domestica e dunque deve essere un luogo accogliente, salubre, protettivo”.

“Tutte cose che, come sappiamo . afferma Tetti – negli anni passati, a causa dei tanti tagli ai finanziamenti dei governi che si sono succeduti, e del perdurare di una mentalità vecchia, non fanno parte oggi del mondo dell’istruzione a qualsiasi livello. La crisi che stiamo vivendo deve necessariamente portarci a lavorare per un futuro nuovo, diverso e condiviso con le famiglie”.

Foto 2 di 2



“I ritardi e le difficoltà che si stanno palesando in queste ore per carenza di organici, precarietà dei ruoli, scarsità e inadeguatezza degli spazi, non sono degne di un paese civile che dovrebbe avere l’istruzione al primo posto nei propri obiettivi. Quando sarò consigliere regionale – dice il candidato – proporrò un grande piano green per scuole sostenibili, autosufficienti dal punto di vista energetico, con aule sicure, senza classi pollaio, e con una forte proiezione verso l’esterno, attraverso la didattica all’aperto, nei parchi, nei musei, nei luoghi di cultura e nei quartieri e paesi dove gli allievi vivono, in modo che conoscano il loro ambiente di vita e si sentano legati ad esso. Ciò favorirà la creazione di una scuola che sappia accompagnare l’insegnamento delle materie con l’educazione dei futuri cittadini alla sostenibilità ed all’ambiente”.