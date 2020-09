Colucci (Italia Viva): “Impossibile ritorno di Renzi nel Pd”

“Andrea Marcucci in palese difficoltà elettorale, visto il ripudio che iscritti e amministratori locali del Pd, stanno facendo nei confronti del partito e suoi, apre ad un ritorno di Renzi nel Pd. Non ha capito che mai Italia Viva tornerà del Pd, soprattutto in quello marcucciano, come ha ripetutamente e chiaramente detto anche Matteo Renzi”.

Così Francesco Colucci, di Italia Viva Lucca, alle voci di un appello all’unità del centrosinistra sotto le insegne del Pd: “Italia Viva ha la sua strada segnata con +Europa e Calenda, aperta a tutti i riformisti e liberali del paese. Se qualcuno nel Pd comincia ad avere nostalgia dell’intelligenza e delle competenze di Matteo Renzi, si metta in fila per venire in Italia Viva, c’è posto, ma non per tutti. L’aver abbandonato Matteo Renzi nel momenti delle scelte difficili e rischiose è stato un tradimento difficile da dimenticare”.