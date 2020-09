Menesini, appello al voto per Del Ghingaro: “Importante che continui il lavoro di questi anni”

Ha raccolto il suo testimone diventando per ben due volte consecutive il sindaco di Capannori. Ora Luca Menesini tifa per Giorgio Del Ghingaro candidato alla riconferma a sindaco di Viareggio.

“Non sarei me stesso – scrive Menesini su Facebook – se non invitassi i viareggini (e anche voi fate lo stesso) a votare per Giorgio Del Ghingaro, in modo che possa continuare il lavoro avviato in questi anni. Io e Giorgio abbiamo fatto un pezzo di strada insieme e per me questo è un valore che non si può barattare. Lo so che in politica non va di moda comportarsi secondo i valori, ma io sono fatto così e non ho nessuna intenzione di cambiare su questo. Per cui vi chiedo di votare per lui e la sua squadra e garantire per i prossimi 5 anni un governo sicuro e capace per la bella città di Viareggio“.