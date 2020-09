Regionali, a Lucca e Viareggio il ministro Francesco Boccia

Nella giornata di oggi (15 settembre) il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sarà in Toscana per diverse iniziative elettorali del Partito Democratico.

Alle 12 sarà a Volterra con il candidato Pd in consiglio regionale, Andrea Pieroni; alle 15 a Viareggio incontrerà l’Associazione familiari vittime del 29 giugno in via Repaci, alle 18.30 sarà a Lucca con il candidato presidente alla Regione Toscana, Eugenio Giani, per un incontro con giovani sostenitori al campo sportivo Romei.