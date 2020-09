Regionali, candidati del Pci in piazza Cittadella

Domani (16 settembre) alle 18 i candidati del Pci alle elezioni regionali incontreranno i cittadini in piazza Cittadella, nel centro storico di Lucca.

Il Pci si presenta a queste elezioni regionali con il proprio storico simbolo e con un proprio candidato alla presidenza, Marco Barzanti, già segretario regionale del partito.

I candidati della lista lucchese sono Paolo Alessio Annale, Lucia Mango, Giovanni Meccheri e Paola Saletta.

Nel corso dell’incontro i candidati affronteranno varie tematiche d’interesse tra cui sanità, scuola, ambiente, lavoro e servizi pubblici.

Il Pci è fortemente impegnato anche nella campagna per il no al referendum sul taglio dei parlamentari, considerando tale riforma “un attacco alla rappresentanza – dicono – quindi alla democrazia così come concepita nella Costituzione scaturita dalla lotta di Resistenza contro il nazifascismo”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.