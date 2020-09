Giovani e voto, nel Giardino degli osservanti l’incontro con la candidata Francesca Fazzi

Cosa è il Consiglio regionale della Toscana, come funziona il sistema elettorale toscano e come si vota. Questi i temi che saranno affrontati domani pomeriggio (17 settembre) alle 17,30 con la candidata capolista del Partito democratico al Consiglio regionale Francesca Fazzi nel Giardino degli Osservanti a Lucca (accesso da via della Quarquonia).

A introdurre l’incontro sarà Renato Bonturi. Per le misure di sicurezza covid19 è necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 347 1863243.