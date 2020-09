Pd, tappa a Lucca per il segretario nazionale Nicola Zingaretti

Appuntamento in piazza Napoleone a Lucca per domani (17 settembre) alle 19 nell’ambito della campagna elettorale per il rinnovo del presidente e del Consiglio Regionale della Toscana.

Il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti incontrerà i cittadini assieme ai candidati locali del Pd al Consiglio Regionale, tra i quali anche la capolista Francesca Fazzi capolista.