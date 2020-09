Regionali, anche l’ex sindaco Favilla alla cena Fdi per il candidato Lido Fava

Cena preelettorale molto partecipata ieri (15 settembre) al ristorante La Quercia a sostegno del candidato di Fratelli d’Italia, Lido Fava. Tanti i personaggi intervenuti per un incontro che ha dato il via alle ore più frementi della campagna elettorale per la guida della Toscana.

C’erano l’onorevole Riccardo Zucconi, l’ex sindaco di Lucca Mauro Favilla, il consigliere comunale Nicola Buchignani, il direttore d’orchestra e organizzatore di eventi Andrea Colombini, l’ex coordinatore comunale Marco Chiari e anche i due ultimi presidenti di Lucca Comics and Games e Lucca Crea, Francesco Caredio e Mario Pardini, che proprio la scorsa settimana si è dimesso dal suo ruolo per le polemiche scaturite dalla sua partecipazione a un evento elettorale della Lega in città. Hanno partecipato alla serata anche l’ex assessore comunale Angelo Monticelli e il consigliere di SiAmo Lucca Enrico Torrini.