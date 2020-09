Successo per il ‘focus sanità’ di Francesca Fazzi (Pd): “Sanità pubblica da difendere”

Grande partecipazione di addetti ai lavori al Focus Sanità organizzato dalla capolista Pd al consiglio regionale Francesca Fazzi all’Hotel Guinigi e coordinato da Francesca Pacini e Cristina Petretti.

Prevenzione, diffusione dei presìdi sul territorio, ma anche organizzazione delle strutture, potenziamento dell’ospedale di Lucca sono stati fra gli argomenti affrontati da un pubblico professionisti composto da primari del nosocomio locale, medici, infermieri rappresentanti dell’associazionismo e del volontariato: hanno preso la parola Sauro Luchi, Giovanni Finucci, Adalgisa Soriani, Marco Farné, Patrizia Fistesmaiere, Luigi Rossi, Franco Salvoni, Gemma Del Carlo (Fasm Lucca), Lucia Di Napoli (Ail Lucca).

“Non ho organizzato questo focus per fare uno spot elettorale ma per conoscere, discutere e costruire perché sono profondamente convinta della centralità della sanità – ha affermato Francesca Fazzi – la pandemia ci ha portato tutti a valutare l’importanza del sistema sanitario pubblico e questo ci deve condurre oggi a difendere ancora di più il sistema Toscano che ha retto all’emergenza. Su questa base possiamo pensare a un futuro fatto di investimenti costanti e mirati per ottenere un miglioramento e una presenza più articolata sui territori”.