Tambellini: appello al voto per Francesca Fazzi (Pd)

Le #elezioni di domenica 20 e lunedì 21 sono importanti perché confermeranno o revocheranno quello che abbiamo costruito in #Toscana negli ultimi decenni: il modello toscano si è imposto a livello nazionale per la qualità della sua #sanità, la sua #istruzione, della #cultura, per la tutela del #paesaggio e dell'#ambiente, per le sue #produzioni e per le #imprese a tutti i livelli. Chiedo di votare il #PartitoDemocratico che rappresenta la reale tenuta nella contrapposizione con la #destra.Vi chiedo di esprimere la vostra preferenza per Francesca Fazzi in Regione Toscana un'imprenditrice nell'ambito della cultura che sa bene impersonare lo spirito di #Lucca e dei suoi territori. La provincia di Lucca ha una sua importanza a livello regionale e Francesca ci dà la possibilità di valere nel contesto regionale come Lucca merita.