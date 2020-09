Toscana civica, a Carignano l’incontro con il candidato Di Vito

Domani (17 settembre) dalle 15 il capolista di Toscana civica per il cambiamento in provincia di Lucca Alessandro Di Vito sarà a disposizione per ascoltare i lavoratori delle cooperative e del terzo settore al fine di conoscere tutte le criticità del mondo di lavoro.

Per il candidato della lista a sostegno di Susanna Ceccardi presidente devono infatti essere modificate le attuali regole tra offerta e domanda verso una maggiore liberalizzazione . L’appuntamento è al BarLady sulla via provinciale S.Alessio a Carignano.