Chiusura di campagna in piazza per Vittorio Fantozzi

Una chiusura di campagna “alla vecchia maniera” nelle piazze tra la gente quella scelta da Vittorio Fantozzi candidato alle elezioni regionali in provincia di Lucca per Fratelli d’Italia.

“Andiamo a chiudere – dice – questa impegnativa campagna elettorale tornando a parlare nelle piazze delle nostre città e dei nostri borghi facendo onore alla migliore tradizione repubblicana della nostra vita democratica”.

“Vogliamo recuperare – prosegue – un rapporto diretto tra politica e cittadino mettendoci la faccia, parlando al cittadino guardandolo negli occhi suggellando così in forma solenne l’impegno che offriamo chiedendo la loro fiducia”.

Vittorio Fantozzi parlerà a Lucca in piazza San Frediano alle 18,30 di domani (18 settembre), alle 19,30 in piazza Vittorio Veneto a Valdottavo ed alle 21 in piazzetta Ariosto a Castelnuovo assieme alle candidate Marina Staccioli ed Elena Picchetti.

