Chiusura di campagna in treno per i candidati Pd Mercanti e Puppa

Venerdì (18 settembre) si chiudono le campagne elettorali dei vari candidati al consiglio regionale. Mario Puppa e Valentina Mercanti hanno deciso di farlo seguendo quello che è stato il tratto caratterizzante di tutta la loro campagna elettorale: stare tra la gente, parlare, confrontarsi e vivere il territorio. Cosa di meglio, quindi, che non un viaggio in treno?

Mercanti e Puppa, quindi, prenderanno il treno a Piazza al Serchio, per arrivare a Lucca attorno alle 21 e un quarto e fare un giro in città.

Ecco le tappe del viaggio di chiusura di Valentina Mercanti e Mario Puppa: alle 16,30 ritrovo alla stazione di Piazza al Serchio, da dove, alle 17,12 partono alla volta di Castelnuovo di Garfagnana, prima tappa del viaggio. Alle 18,48, partenza dalla stazione di Castelnuovo per arrivare a Borgo a Mozzano alle 19,21. La partenza da Borgo a Mozzano è fissata per le 20,49 con destinazione Lucca, dove i candidati arriveranno alle 21,11 e inizieranno un giro in città.