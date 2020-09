Fantozzi (Fratelli d’Italia): “Investire in modo accurato le risorse post Covid”

Così risponde alle sollecitazioni di Lucca in Diretta il candidato consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi.

È stata una campagna elettorale molto combattuta anche se breve e condizionata dal Covid-19: quale sarà il motivo principale che convincerà gli elettori a far vincere la sua coalizione?

L’esigenza di un cambiamento netto al governo della Regione basato su risposte concrete agli irrisolti problemi dei toscani e dei lucchesi.

Ogni candidato si è caratterizzato per un elemento di programma originale e innovativo: quale ritiene essere il suo ‘cavallo di battaglia’?

I risultati conseguiti nell’attività politica ed amministrativa, dove i risultati prodotti, come a Montecarlo, sono il frutto di un lavoro di squadra con il cittadino e tutte le categorie produttive.

Perché chiede la preferenza per rappresentare gli elettori e il suo partito a Firenze? Chi vorrebbe con sé in consiglio regionale?

Perché Fratelli d’Italia rappresenta oggi il perno del centrodestra italiano e porta con sé le competenze necessarie allo scopo di dare risposte ai problemi dei toscani. Con me in Consiglio vorrei i ragazzi e le ragazze con i quali sono cresciuto politicamente in anni di militanza sul territorio e tra la gente.

Il provvedimento per cui si batterà fino all’ultimo nei cinque anni di mandato…

Investire in modo accurato e mirato le ingenti risorse economiche ottenute post Covid per mettere in sicurezza e pronto al rilancio il nostro mondo produttivo.

L’appello al voto

“Ai concittadini di Lucca e della Piana, della Versilia, della Mediavalle e della Garfagnana – dice Fantozzi – l’invito a operare insieme per portare assieme più Lucca in Toscana, riportare al centro dell’agenda della politica i problemi della nostra provincia per risolverli e migliorare il quotidiano delle nostre famiglie, partendo dal lavoro ai servizi al cittadino, affinché nessuno sia lasciato indietro”.