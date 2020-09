Martinelli: “Riqualificazione Manifattura opportunità unica di sviluppo per la città”

“Far partire la riqualificazione della Manifattura rappresenta un’opportunità unica di sviluppo per la città”. Lo dichiara Marco Martinelli capogruppo di centrodestra che attraverso questa nota spiega la posizione del gruppo di centrodestra sul futuro del complesso.

Martinelli e Testaferrata, per motivi personali, non sono presenti alla seduta di consiglio di questa sera (17 settembre)

“Siano messe da parte posizioni grilline ed estremiste – aggiunge Martinelli- che mirano solo a distruggere e bloccare la crescita del nostro territorio. La coalizione di centrodestra deve dimostrare maturità per potersi presentare alla città come valida alternativa di governo al centro sinistra. La valorizzazione del complesso ex Manifattura Tabacchi è un’opera di fondamentale importanza che avrà un impatto forte sul futuro della nostra città con importanti ricadute per tutto il territorio. Il nuovo iter individuato dal Comune permetterà alla comunità di avere maggiori occasioni di approfondimento e al consiglio di mantenere la sua centralità in tutta la fase decisionale che riguarda le future destinazioni degli immobili presenti nell’area”.

“Il rischio reale e concreto – prosegue Martinelli – è quello di lasciare per altri cinquant’anni un’importante area del centro storico in stato di degrado e di abbandono. La riqualificazione dell’area potrà invece essere anche un’occasione di lavoro per le imprese locali e creare quindi occupazione e ricchezza per il territorio lucchese. Inoltre l’intervento sulla Manifattura Tabacchi potrà fare da volano e rappresentare la spinta decisiva per attirare investitori anche per altri contenitori del centro storico da troppo tempo fermi. Quindi la coalizione di centrodestra prenda le distanze da grillini ed estremisti che sono nemici dello sviluppo e apra al percorso di crescita della nostra città”.