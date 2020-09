Referendum su taglio parlamentari, Psi invita a votare no

Il Psi, federazione di Lucca, invita i propri iscritti, elettori e i cittadini a votare no al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.

“La scelta di 5 Stelle assieme alla Lega e il Pd – dice il Psi attraverso il segretario Rossano Lenci – potrebbe avere gravi ripercussioni nella vita democratica del paese, un taglio alla democrazia rappresentativa che può portare ad escludere intere aree geografiche da una corretta rappresentanza parlamentare. Si parla di intere regioni che rimarrebbero senza voce nel dibattito e nelle scelte politiche del paese”.

“I presunti tagli dei privilegi della casta – prosegue la nota – si rivolgerebbero contro i cittadini, certamente sul tema dei costi della politica si può si deve agire rivedendo la parte delle indennità dei parlamentari e dei consiglieri regionali. Non è assolutamente accettabile questa canea di Lega – 5Stelle – Fratelli d’Italia contro la democrazia e il ruolo di unità dello stato rappresentato dagli organi parlamentari. L’altro tema fondamentale in questo appuntamento elettorale è la grave crisi istituzionale che si può creare in una situazione dove si rompono gli assetti di rappresentanza democratica fra Regioni, Senato e Camera nella elezione del Capo dello Stato. Un grave pastrocchio del quale in questo momento porta una grossa responsabilità anche del Partito Democratico che non è riuscito a imporre alla maggioranza una agenda politica capace di rendere omogeneo l’assetto istituzionale del paese”.