Comizio in piazza Napoleone a Lucca per il segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, che in serata ha portato il sostegno alla campagna elettorale del candidato governatore Eugenio Giani e dei candidati al consiglio regionale.

Zingaretti, introdotto dalle parole del presidente dei senatori del Pd, Andrea Marcucci, che ha ribadito l’impegno di convincere gli indecisi negli ultimi giorni prima del voto, per superare la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi e del sindaco Alessandro Tambellini, ha spronato il popolo democratico a conquistare il risultato e non ad aspettarlo passivamente.

Un invito, dunque, a utilizzare le ultime ore per conquistare tutti i voti utili per far vincere quella che ha definito un sistema di valori e un’idea di società.

Nella giornata Zingaretti era anche arrivato a Viareggio per sostenere la campagna elettorale del candidato sindaco Giorgio Del Ghingaro.