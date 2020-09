Ex Manifattura, Circolo centro storico: “Adesso la giunta acceleri gli atti”

Soddisfazione da parte del Circolo centro storico del Partito democratico per la decisione presa dalla maggioranza del consiglio comunale di procedere alla variante urbanistica relativa all’area interessata dell’ex Manifattura Tabacchi per determinare le nuove destinazioni d’uso.

“Dopo settimane perse in inutili chiacchiere per dare soddisfazione al narcisismo politico di qualche membro dell’opposizione, incapace, per altro, di offrire una qualsivoglia proposta ragionevole, si registra il primo atto amministrativo concreto – commenta il segretario del Circolo Roberto Panchieri -. D’ora in avanti chi vuol discutere lo deve fare nel merito evitando i toni offensivi, le supposizioni malevole, le offese gratuite. Chi fa il Consigliere Comunale lo deve fare ‘con dignità e onore’; chi vuol fare il guitto lasci l’aula per sempre e non solo qualche volta. Adesso la giunta acceleri il più possibile compiendo gli atti che vanno compiuti, ascoltando chi deve essere ascoltato, chiarendo ciò che deve essere chiarito, senza timore di chi lancia oscure minacce. D’altra parte su questa pratica da ieri la maggioranza politica si è rinforzata e chi ha abbandonato l’aula del Consiglio ha scavato un solco difficilmente sanabile. Da ieri va preso atto che ci sono almeno due opposizioni, come dimostra l’intervento del consigliere Martinelli, perciò d’ora in avanti si operi per allargare il più possibile il consenso intorno a decisioni che incideranno sullo sviluppo della città e del territorio”.