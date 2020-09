Italia Viva + Europa ai “dissidenti” del Pd: “Votate noi per salvare il centrosinistra”

“Salviamo il centrosinistra in Toscana, dando forza a Italia Viva + Europa“. Così i candidati Alberto Baccini, Gaia Previti, Arturo Nardini e Tania Franchini lanciano l’appello al voto ai dissidenti del Partito democratico.

“Moltissimi iscritti, molti amministratori del Partito democratico lucchese si sono dimessi dal partito in disaccordo sulla gestione democratica interna – spiegano -. Senza entrare nelle beghe altrui, queste defezioni rischiano di pregiudicare la conferma del centrosinistra alla Regione Toscana. Per questo chiediamo a questi dissidenti di votare la lista Italia Viva + Europa perché così si può punire il Partito democratico lucchese, senza far vincere Salvini in Regione. Un successo di Italia Viva a Lucca sarebbe lo schiaffo più grande che si possa dare all’attuale gruppo dirigente del Partito democratico lucchese, che non potrebbe sopravvivere a questa sconfitta”.