Lega, Baldini: “Andate a votare per liberare la Toscana dal Pd”

Si è chiusa a Torre del Lago con la visita del leader Matteo Salvini la campagna elettorale della Lega per Susanna Ceccardi presidente. “E’ stata una corsa straordinaria”, ha commentato Massimiliano Baldini candidato della Lega al Consiglio Regionale per il Collegio della Provincia di Lucca, capogruppo a Viareggio e responsabile degli Enti Locali a Lucca.

“E’ stata una corsa straordinaria che è cominciata proprio a Viareggio il 22 giugno scorso con la presentazione di Susanna Ceccardi ufficializzata candidata governatrice della Toscana alla presenza di Matteo Salvini – va avanti Baldini -. Occasione in cui anche Barbara Paci, candidata a sindaco civica, fu lanciata proprio dalla Lega alla presenza dello stesso segretario federale. Ringrazio tutta la Lega – per avermi dato l’opportunità di una candidatura importante e in particolare il commissario nazionale Daniele Belotti e il commissario provinciale Andrea Recaldin per avermi sempre sostenuto ed aiutato in questo lungo e meraviglioso impegno”.

“Ringrazio i gruppi consiliari della Lega di tutti i comuni della Provincia di Lucca, oltre quaranta, tutti bravissimi e sempre disponibili nello svolgimento del mio ruolo – prosegue ancora -. Chiedo agli elettori di Viareggio e Torre del Lago Puccini, di Lucca, della Piana e della Mediavalle Garfagnana di andare a votare e di convincere tutti ad andare a votare la Lega, Massimiliano Baldini al Consiglio Regionale e Susanna Ceccardi Governatore della Toscana così come i candidati della Lega al Consiglio Comunale di Viareggio e Barbara Paci Sindaco di Viareggio. E’ un momento storico, la storia ci aspetta per liberare Viareggio e la Toscana dal Pd”.

“Gli ultimi due ringraziamenti – conclude il candidato alle regionali per la Lega in Provincia di Lucca – i più appassionati, i più grandi, vanno a Matteo Salvini per aver sostenuto la mia città in ogni modo possibile con continue presenze ed interventi anche da Ministro degli Interni e Vice-Premier del Governo ed a tutti i massimi esponenti della Lega che sono venuti a Viareggio in questi anni ed in questi ultimi giorni, da Giancarlo Giorgetti a Massimiliano Romeo, da Riccardo Molinari ad Alberto Bagnai, da Guglielmo Picchi a Mario Pittoni, da Alessandro Panza a Edoardo Rixi, ad Andrea Crippa, a Luca Toccalini, a Donatella Legnaioli, oltre che ad una strepitosa Susanna Ceccardi. E ovviamente ad una Sezione Viareggio infinita, guidata da Maria Pacchini magistralmente insieme alla splendida Squadra Gazebo ed al Gruppo Consiliare di Viareggio che con Alessandro Santini ha svolto un lavoro puntuale e preparatissimo sempre nel rintuzzare le fallimentari politiche della Giunta Del Ghingaro“.