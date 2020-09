Marcucci: “In Toscana Ceccardi è un salto nel vuoto”

“Domenica e lunedì il voto in Toscana è decisivo per il nostro futuro. Le elezioni si vincono con un voto in più, e quel voto in più deve essere del centrosinistra, per Eugenio Giani. Martedì mattina non vogliamo svegliarci con un incubo, non vogliamo veder sventolare le bandiere di Alberto da Giussano sui nostri municipi”. Lo afferma, facendo il suo appello al voto il senatore del Pd, Andrea Marcucci.

“Susanna Ceccardi non è il cambiamento, è un salto nel vuoto – sostiene -. Con la Lega insediata a Firenze, ci sogniamo i soldi del Recovery Fund, ci allontaniamo sempre più dall’Europa. Serve un voto in più allora. Ricordatevene nelle prossime ore, convincete un elettore 5 stelle, un militante della sinistra di Fattori, un moderato che guarda a Forza Italia. Difendiamo il nostro orgoglio di essere toscani”.