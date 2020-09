Pd, Puppa e Mercanti chiudono la campagna… in treno

I candidati del Pd al consiglio regionale, Valentina Mercanti e Mario Puppa, chiudono oggi (18 settembre) la campagna elettorale con un viaggio in treno attraverso la Lucchesia e la Garfagnana.

I candidati partono alle 16,30 da Piazza al Serchio e faranno tappa in alcune stazioni della valle per giungere a Lucca alle 21,11, concludendo con una passeggiata in città.

“Questa campagna elettorale è stato un viaggio dall’inizio alla fine – spiega Valentina Mercanti -. Un viaggio di scoperta e di approfondimento tra le persone e i territori. Non ringrazierò mai abbastanza tutti coloro con cui ho parlato, con cui mi sono confrontata e con cui a volte ho anche discusso. Perchè hanno contribuito a questo mio percorso, che va verso la Regione Toscana. Io e Mario vogliamo concludere questa avventura in un modo molto particolare, attraversando una grande fetta della nostra terra in treno”.

“Partiremo da Piazza al Serchio – aggiunge -, facendo un paio di fermate per salutare e ringraziare gli amici che ci hanno sempre supportato e arriveremo in serata a Lucca. Non posso descrivervi l’emozione di questi ultimi giorni, quando mi fermate per strada per incoraggiarmi, quando mi mandate un messaggio di supporto, quando decidete di andare a fare volantinaggio, dopo le tante ore di lavoro. Non sarà possibile abbracciarsi fisicamente, ma in modo digitale vi sto stringendo tutti”.