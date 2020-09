Puppa e Mercanti: “Carnevale, la priorità è una nuova legge regionale con finanziamenti triennali”

“Il primo impegno che rispetteremo in Consiglio regionale è quello di proporre subito una legge regionale con finanziamenti triennali per il Carnevale di Viareggio”.

Lo scrivono i due candidati del Pd alle prossime elezioni toscane, Mario Puppa e Valentina Mercanti.

“Le condizioni per una normativa stabile – continuano i due esponenti dem – sono ampiamente maturi. Il Carnevale è un grande evento per tutto il territorio, ed ha necessità di risorse sicure per una programmazione accurata. Il modello della Regione Toscana può essere la legge nazionale approvata anni fa. Per noi è una priorità che porremo subito al nuovo Presidente eletto dalle elezioni del 20 e 21 settembre”.