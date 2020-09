Regionali, appello di Barsanti: “Alle urne per Fdi”

Il consigliere comunale di Lucca, oggi nel gruppo misto, dichiara il proprio sostegno elettorale alla lista del partito di Giorgia Meloni e invita tutti i suoi sostenitori ed elettori a recarsi in massa alle urne. “Troppo importante votare per chi potrebbe mandar via la sinistra dopo decenni di potere”.

“Ritengo di fondamentale importanza queste elezioni regionali – dichiara Fabio Barsanti in una nota –; per questo ho deciso di schierarmi e di indicare ai miei simpatizzanti, ai miei elettori e a tutti quelli che mi seguono nella mia attività politica e istituzionale di votare la lista di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni è quello che potrà rappresentare al meglio determinati valori e istanze nel Consiglio regionale”.

“Fratelli d’Italia ha presentato un’ottima e completa lista di candidati e candidate – continua Barsanti – i quali hanno dimostrato impegno e determinazione su tutto il territorio. Contribuire a configgere una sinistra che da decenni paralizza questa regione e che rappresenta ormai un sistema di potere autoreferenziale e lontano dalla gente, deve rappresentare un imperativo per ogni cittadino che, anche nella propria provincia, si è stancato degli stessi meccanismi”.

“Per tutto questo rivolgo un appello ai miei sostenitori – conclude -: andate a votare e scegliete Fratelli d’Italia”