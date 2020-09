Toscana a sinistra, doppio evento per la chiusura della campagna elettorale

Due eventi, uno a Lucca l’altro a Verciano, per chiudere la campagna elettorale di Toscana a sinistra per le regionali.

Il primo appuntamento oggi (18 settembre) è in piazza Napoleone alle 17, saranno presenti e interverranno tutti i candidati lucchesi della lista e verrà distribuito materiale elettorale della la lista che sostiene Tommaso Fattori come candidato a presidente della Regione. Poi, dalle 19,30, alla Casa del Popolo di Verciano (in via dei Paoli 22), prenderà il via la festa di Toscana a Sinistra, con apericena, musica e biliardino.