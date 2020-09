Veronesi (Pd): “Invito gli elettori del M5s e Toscana a sinistra ad un voto consapevole”

“Un invito al voto consapevole che intendo rivolgere in particolare alle elettrici e agli elettori del Movimento 5 Stelle e di Toscana a Sinistra“. Così Alberto Veronesi, candidato del Partito democratico al consiglio regionale della Toscana nel collegio Lucca Versilia chiude la campagna elettorale.

“La legge elettorale ci offre l’opportunità di dare un voto disgiunto: uno per il candidato presidente, l’altro per la lista di partito. Alcuni lo chiamano voto utile, io preferisco pensarlo come voto consapevole – esordisce così Alberto Veronesi, candidato Pd al consiglio regionale della Toscana nel collegio Lucca Versilia -.Un invito alla consapevolezza che, da questa tribuna, intendo rivolgere in particolare alle elettrici e agli elettori del Movimento 5 Stelle e di Toscana a Sinistra”.

“Ai primi, con cui siamo alleati nel governo del Paese e nella vicina Liguria, dico: datelo il voto alla lista M5S, ma scegliete Giani come presidente. La vostra rappresentanza in regione non ne sarà penalizzata, ma aiuterà il Governo Conte a valicare un temibile ostacolo – conclude -. Invece, agli amici e compagni della Sinistra, chiedo: preferite continuare il confronto e lo scontro con il Pd sul terreno della dialettica e della democrazia, comunque garantiti da una presenza forte in Consiglio, oppure costretti all’angolo da una destra che toglierà spazi, ridurrà i diritti civili e privatizzerà la sanità sul modello lombardo? Attendo risposte. Buon voto a tutti”.