Regionali e referendum, affluenza al 12 per cento in provincia ma si vota in due giorni

Prima rilevazione dell’affluenza, alle 12, per la tornata elettorale di regionali, referendum e comunali. Il voto spalmato su due giorni (si vota anche domani fino alle 15) non ha certo favorito l’affluenza record della domenica mattina. Il dato provinciale per le elezioni regionali si attesta intorno al 12 per cento, quello regionale intorno al 14.

Ecco il dettaglio diviso per Comune e per consultazione.

Da segnalare, anche se gli scostamenti sono lievi, una maggiore affluenza al referendum rispetto alle regionali. Il Comune dove si è votato di più per le regionali è Fosciandora, seguito a ruota da Castiglione Garfagnana che è al secondo posto nei votanti per le elezioni per il nuovo governatore toscano dietro a Sillano Giuncugnano, dove si vota anche per il sindaco. Il dato più basso a San Romano Garfagnana, sotto il 5 per cento per il referendum e sotto il 4 per le regionali.

Buono il dato dei centri più grosso che si attesta mediamente intorno alla media regionale.

ore 15 Toscana – – – – Provincia di Lucca 13,70 – – – Lucca 14,18 – – – Viareggio 15,46 – – – Altopascio 13,45 – – – Bagni di Lucca 12,42 – – – Barga 14,28 – – – Borgo a Mozzano 12,68 – – – Camaiore 13,20 – – – Camporgiano 14,77 – – – Capannori 11,47 – – – Careggine 15,45 – – – Castelnuovo Garf. 15,34 – – – Castiglione Garf. 15,83 – – – Coreglia 17,61 – – – Fabbriche di Vergemoli 10,60 – – – Forte dei Marmi 14,46 – – – Fosciandora 15,93 – – – Gallicano 14,67 – – – Massarosa 13,07 – – – Minucciano 9,49 – – – Molazzana 12,11 – – – Montecarlo 15,02 – – – Pescaglia 13,92 – – – Piazza al Serchio 14,03 – – – Pietrasanta 14,11 – – – Pieve Fosciana 14,70 – – – Porcari 14,45 – – – San Romano Garf. 4,56 – – – Seravezza 11,73 – – – Sillano Giuncugnano 14,04 – – – Stazzema 9,92 – – – Vagli di Sotto 15,84 – – – Villa Basilica 11,31 – – – Villa Collemandina 14,07 – – –

ore 15 Toscana – – – – Provincia di Lucca – – – – Lucca 12,46 – – – Viareggio – – – – Altopascio 12,75 – – – Bagni di Lucca 8,3 – – – Barga 11,84 – – – Borgo a Mozzano 10,44 – – – Camaiore 12,39 – – – Camporgiano 11,46 – – – Capannori 11,47 – – – Careggine 7,82 – – – Castelnuovo Garf. 12,2 – – – Castiglione Garf. 14,53 – – – Coreglia 14,04 – – – Fabbriche di Vergemoli 6.59 – – – Forte dei Marmi 13,62 – – – Fosciandora 12,92 – – – Gallicano 12,81 – – – Massarosa 12,21 – – – Minucciano 8,71 – – – Molazzana 8,35 – – – Montecarlo 13,63 – – – Pescaglia 11,54 – – – Piazza al Serchio 11,66 – – – Pietrasanta 13,13 – – – Pieve Fosciana 11,14 – – – Porcari 13,86 – – – San Romano Garf. 3,61 – – – Seravezza 11,02 – – – Sillano Giuncugnano 17,63 – – – Stazzema 7,44 – – – Vagli di Sotto 10,4 – – – Villa Basilica 8,49 – – – Villa Collemandina 9,49 – – –