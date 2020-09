Elezioni regionali, aperte le urne: si vota oggi e domani anche per referendum e tre Comuni

Sono iniziate questa mattina (20 settembre) alle 7 le operazioni nei seggi. Fino alle 23 di oggi e ancora domani dalle 7 alle 15 si vota per l’elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del consiglio regionale e per il referendum confermativo per il taglio di un terzo dei parlamentari.

In tre Comuni (Viareggio, Coreglia e Sillano Giuncugnano) si legge anche il nuovo sindaco, negli stessi orari, e si rinnovano i rispettivi consigli comunali.

Il primo dato atteso è quello dell’affluenza che arriverà alle 12. Le altre rilevazioni sono previste alle 19 e alle 23 di oggi e alla chiusura dei seggi domani.