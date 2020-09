Si chiude la prima giornata di votazioni: affluenza intorno al 40 per cento

Ultima rilevazione di giornata per l’affluenza a regionali, referendum e amministrative, quella delle 23. I seggi, poi, riapriranno domattina (21 settembre) alle 7 per chiudere alle 15.

Intorno al 40 per cento il dato di chiusura della prima giornata, con la provincia di Lucca sotto la media regionale come è stato per tutte le rilevazioni del giorno.

È nel Comune di Coreglia, dove si vota per il sindaco, che si è votato più che altrove. Sotto il 30 per cento, per le regionali, l’affluenza di Stazzema.

Ecco i numeri nel dettaglio.

Referendum Domenica

ore 12 Domenica

ore 19 Domenica

ore 23 Lunedì

ore 15 Toscana 15,44 38,18 – – Provincia di Lucca 13,70 36,49 – – Lucca 14,18 36,92 46,38 – Viareggio 15,46 39,88 – – Altopascio 13,45 33,16 43,39 – Bagni di Lucca 12,42 35,92 43,39 – Barga 14,28 41,07 51,21 – Borgo a Mozzano 12,68 38,33 47,43 – Camaiore 13,20 34,83 43,36 – Camporgiano 14,77 45,50 55,93 – Capannori 11,47 31,16 39,59 – Careggine 15,45 43,27 55,19 – Castelnuovo Garf. 15,34 44,02 53,26 – Castiglione Garf. 15,83 42,23 53,42 – Coreglia 17,61 50,96 61,74 – Fabbriche di Vergemoli 10,60 38,08 48,84 – Forte dei Marmi 14,46 37,25 45,79 – Fosciandora 15,93 47,57 56,19 – Gallicano 14,67 42,15 50,48 – Massarosa 13,07 34,56 44,11 – Minucciano 9,49 33,99 45,35 – Molazzana 12,11 39,10 50,06 – Montecarlo 15,02 36,70 46,78 – Pescaglia 13,92 37,35 46,25 – Piazza al Serchio 14,03 36,74 50,29 – Pietrasanta 14,11 36,50 43,35 – Pieve Fosciana 14,70 41,25 50,63 – Porcari 14,45 37,66 – – San Romano Garf. 4,56 43,95 55,18 – Seravezza 11,73 31,22 39,27 – Sillano Giuncugnano 14,04 45,66 64,38 – Stazzema 9,92 29,91 39,70 – Vagli di Sotto 15,84 43,46 54,71 – Villa Basilica 11,31 36,08 46,52 – Villa Collemandina 14,07 39,79 49,71 –

Regionali Domenica

ore 12 Domenica

ore 19 Domenica

ore 23 Lunedì

ore 15 Toscana 14,67 36,29 – – Provincia di Lucca 12,39 32,97 – – Lucca 12,46 32,43 40,78 – Viareggio 14,69 37,92 – – Altopascio 12,75 31,43 41,13 – Bagni di Lucca 8,3 23,09 47,88 – Barga 11,84 34,04 42,41 – Borgo a Mozzano 10,44 31,56 39,08 – Camaiore 12,39 32,69 40,71 – Camporgiano 11,46 35,45 43,58 – Capannori 11,47 31,15 39,6 – Careggine 7,82 22,01 28,04 – Castelnuovo Garf. 12,2 35.02 42,34 – Castiglione Garf. 14,53 38,51 48,65 – Coreglia 14,04 40,57 49,06 – Fabbriche di Vergemoli 6.59 23,69 30,48 – Forte dei Marmi 13,62 35,01 43,01 – Fosciandora 12,92 38,6 45,6 – Gallicano 12,81 36,61 43,85 – Massarosa 12,21 32,29 41,22 – Minucciano 8,71 31,15 41,57 – Molazzana 8,35 26,95 34,50 – Montecarlo 13,63 33,28 42,47 – Pescaglia 11,54 30,98 38,38 – Piazza al Serchio 11,66 30,41 41,59 – Pietrasanta 13,13 32,85 40,18 – Pieve Fosciana 11,14 31,43 38,44 – Porcari 13,86 36,13 – – San Romano Garf. 3,61 34,86 43,68 – Seravezza 11,02 29,27 36,81 – Sillano Giuncugnano 17,63 35,22 49,73 – Stazzema 7,44 22,45 29,8 – Vagli di Sotto 10,4 28,78 36,25 – Villa Basilica 8,49 26,99 34,77 – Villa Collemandina 9,49 26,85 33,55 –