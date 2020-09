Affluenza oltre il 57 per cento alla chiusura dei seggi per le regionali

Affluenza, il dato definitivo. Per le regionali hanno votato oltre il 57 per cento degli aventi diritto, per il referendum il dato sale a circa il 63 per cento in provincia di Lucca.

Si conferma la tendenza di tutte le rilevazioni, con il record di votanti che al referendum spetta a Sillano Giuncugnano (dove si è votato anche per le comunali) e per le regionali a Castiglione Garfagnana. Bassi i dati di affluenza, sotto il 50 per cento, a Bagni di Lucca, Careggine, Fabbriche di Vergemoli, Molazzana, Stazzema, Villa Basilica, Vagli di Sotto e Villa Collemandina.

Interessanti i dati delle comunali in Valle del Serchio: praticamente immutato rispetto a cinque anni fa il dato di Sillano Giuncugnano, cresce di tre punti percentuali l’affluenza a Coreglia. A Viareggio ha votato oltre il 62 per cento degli aventi diritto.

A Lucca oltre il 55 per cento degli elettori si è recato alle urne per le regionali mentre quasi il 63 per cento ha votato per il referendum.

Referendum Domenica

ore 12 Domenica

ore 19 Domenica

ore 23 Lunedì

ore 15 Toscana 15,44 38,18 48,29 65,88 Provincia di Lucca 13,70 36,49 45,74 62,68 Lucca 14,18 36,92 46,38 62,90 Viareggio 15,46 39,88 49,80 66,63 Altopascio 13,45 33,16 43,39 61,37 Bagni di Lucca 12,42 35,92 43,39 59,81 Barga 14,28 41,07 51,21 69,08 Borgo a Mozzano 12,68 38,33 47,43 66,30 Camaiore 13,20 34,83 43,36 60,19 Camporgiano 14,77 45,50 55,93 74,12 Capannori 11,47 31,16 39,59 54,49 Careggine 15,45 43,27 55,19 76,82 Castelnuovo Garf. 15,34 44,02 53,26 72,06 Castiglione Garf. 15,83 42,23 53,42 73,88 Coreglia 17,61 50,96 61,74 78,98 Fabbriche di Vergemoli 10,60 38,08 48,84 72,52 Forte dei Marmi 14,46 37,25 45,79 65,35 Fosciandora 15,93 47,57 56,19 72,57 Gallicano 14,67 42,15 50,48 68,47 Massarosa 13,07 34,56 44,11 60,46 Minucciano 9,49 33,99 45,35 62,04 Molazzana 12,11 39,10 50,06 68,40 Montecarlo 15,02 36,70 46,78 66,03 Pescaglia 13,92 37,35 46,25 63,64 Piazza al Serchio 14,03 36,74 50,29 70,04 Pietrasanta 14,11 36,50 43,35 61,58 Pieve Fosciana 14,70 41,25 50,63 71,02 Porcari 14,45 37,66 45,87 62,63 San Romano Garf. 4,56 43,95 55,18 75,88 Seravezza 11,73 31,22 39,27 56,84 Sillano Giuncugnano 14,04 45,66 64,38 86,53 Stazzema 9,92 29,91 39,70 55,76 Vagli di Sotto 15,84 43,46 54,71 73,95 Villa Basilica 11,31 36,08 46,52 65,35 Villa Collemandina 14,07 39,79 49,71 65,99

Regionali Domenica

ore 12 Domenica

ore 19 Domenica

ore 23 Lunedì

ore 15 Toscana 14,67 36,29 45,89 – Provincia di Lucca 12,39 32,97 41,34 – Lucca 12,46 32,43 40,78 55,29 Viareggio 14,69 37,92 47,35 63,37 Altopascio 12,75 31,43 41,13 58,15 Bagni di Lucca 8,3 23,09 33,39 38,46 Barga 11,84 34,04 42,41 57,25 Borgo a Mozzano 10,44 31,56 39,08 54,53 Camaiore 12,39 32,69 40,71 56,54 Camporgiano 11,46 35,45 43,58 57,75 Capannori 11,47 31,15 39,6 54,48 Careggine 7,82 22,01 28,04 38,99 Castelnuovo Garf. 12,2 35.02 42,34 57,33 Castiglione Garf. 14,53 38,51 48,65 67,25 Coreglia 14,04 40,57 49,06 62,87 Fabbriche di Vergemoli 6.59 23,69 30,48 45,21 Forte dei Marmi 13,62 35,01 43,01 61,31 Fosciandora 12,92 38,6 45,6 58,89 Gallicano 12,81 36,61 43,85 59,52 Massarosa 12,21 32,29 41,22 56,51 Minucciano 8,71 31,15 41,57 56,89 Molazzana 8,35 26,95 34,50 47,14 Montecarlo 13,63 33,28 42,47 59,93 Pescaglia 11,54 30,98 38,38 52,83 Piazza al Serchio 11,66 30,41 41,59 57,89 Pietrasanta 13,13 32,85 40,18 57,06 Pieve Fosciana 11,14 31,43 38,44 53,89 Porcari 13,86 36,13 43,97 60,05 San Romano Garf. 3,61 34,86 43,68 60,07 Seravezza 11,02 29,27 36,81 53,26 Sillano Giuncugnano 17,63 35,22 49,73 66,81 Stazzema 7,44 22,45 29,8 41,82 Vagli di Sotto 10,4 28,78 36,25 48,97 Villa Basilica 8,49 26,99 34,77 48,91 Villa Collemandina 9,49 26,85 33,55 44,54