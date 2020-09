Referendum, a Lucca e in Toscana in netto vantaggio il sì

Referendum, in Toscana e in provincia di Lucca è avanti il sì. I primi dati reali dello spoglio confermano la tendenza degli exit poll alla chiusura delle urne. Stando al sondaggio demoscopico a cura di Sky tg24 in Toscana il sì si aggirerebbe attorno a percentuali tra il 69 e il 73%. Cifre confermate dallo scrutinio delle prime sezioni che portano il fronte del sì attorno al 70%.

Il fronte del no, sempre stando ai primissimi dati, si collocherebbe tra il 31 e 27%. Una tendenza confermata anche in provincia di Lucca dai primi dati reali dello spoglio.

Il primo dato definitivo è quello di Minucciano, dove il sì vince con il 73,52 per cento delle preferenze, pari a 747 voti contro 269 per il no (26,48%). Vittoria del sì anche a Piazza al Serchio, con il 74,42% contro il 25,58% a favore del no. Percentuali simili anche a Stazzema (72,62% il sì, 27,38% il no). Stesso copione anche a Villa Collemandina, con una vittoria del sì pari al 76,44%.

A Capannori il fronte del sì conquista la maggioranza con il 67,76%.

A Bagni di Lucca il fronte del sì è vincente: 70,48% contro il 29,52% del no. A Careggine i favorevoli alla riforma costituzionale sono il 75,66%. Sfiora, invece, il 40 per cento, fermandosi attorno al 38% il no a Fosciandora, mentre sfiora il 70% la percentuale degli aventi diritto che a Pieve Fosciana hanno tracciato una croce sul sì. A Sillano Giuncugnano, dove si votava anche per le elezioni amministrative, il fronte del sì raggiunge il 71,78%.

Il trend provinciale è confermato anche a Villa Basilica, dove il sì totalizza il 71,53% delle preferenze, contro il 28,47% dei no. A Pescaglia il sì raggiunge il 68,59%, contro il no che si ferma al 31,41%. A Camporgiano vince il fronte del sì con il 72,99%. Stesso risultato a Castiglione (69,55%) e Gallicano dove il sì totalizza il 70%.

In Versilia, a Massarosa, il sì sfiora il 70% mentre a Molazzana vince ma resta sul 63,43%. A Montecarlo il 67,33% è favorevole al taglio dei parlamentari, mentre a San Romano in Garfagnana arriva al 73%. Anche a Vagli vittoria del sì con oltre il 64%. Anche a Coreglia – dove si votava anche per le amministrative – la vittoria del sì sul no è schiacciante: 73,84 contro il 26,16%. A Fabbriche di Vergemoli la riforma “vince” con oltre il 71%. Nessuna sorpresa a Forte dei Marmi: il sì è maggioritario e raggiunge il 61,70%.

Sulla home page di Lucca in Diretta è possibile seguire in tempo reale i dati dello spoglio.

(notizia in aggiornamento)