Preferenze, in Fratelli d’Italia testa a testa per un posto in Consiglio

Elezioni regionali, conosciuto l’esito ora tutta l’attenzione è alla composizione del Consiglio. E si cerca di capire chi siederà nell’assise fiorentina proveniendo dalla provincia di Lucca.

Secondo l’evolversi dello scrutinio dovrebbero trovare posto nel parlamentino regionale Pd, Italia Viva + Europa, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Movimento Cinque Stelle, probabilmente con la sola candidata presidente Irene Galletti.

A un terzo dello spoglio il quadro sulle preferenze premia nella Lega la capogruppo uscente Elisa Montemagni, in Forza Italia l’altro capogruppo, Maurizio Marchetti mentre in Fratelli d’Italia la sfida sembra essere fra i due sindaci (uno non più in carica) Vittorio Fantozzi e Michele Giannini, con Lido Fava che potrebbe però fare il pieno dei voti a Lucca città.

Nel Partito Democratico sembra funzionare, dopo i primi scrutini, il ticket Puppa-Mercanti con l’ex sindaco di Careggine ampiamente in testa. In Italia Viva in testa l’ex sindaco di Porcari, Alberto Baccini. Tania Franchini, ex componente della segreteria territoriale del Pd incalza.

Nel Movimento Cinque Stelle, infine, Manuela Bellandi è momentaneamente davanti al capolista Claudio Loconsole mentre in Toscana a Sinistra è Francesca Trasatti a guidare i consensi degli elettori della lista che appoggiava Tommaso Fattori,.

I candidati nella circoscrizione di Lucca

EUGENIO GIANI (candidato presidente)

PD: Francesca Fazzi, Fabio Gatto, Claudia Dinelli, Simone Leo, Adalgisa Mazza detta Gisa, Alberto Veronesi, Valentina Mercanti, Mario Puppa

ORGOGLIO TOSCANA – GIANI PRESIDENTE: Rosaria Sommariva, Giovan Dante Gino Malfatti, Luisa Marraccini, Rossano Lenci, Silvia Guidi, Ugo Da Prato, Cristina Bisti, Alessandro Colombini

SVOLTA!: Gabriele Bianchi, Anna Chiara Borrello, Edoardo Di Loreto, Valentina Viotti, Gianfranco Enrico Allidi, Claudia Vasselli

ITALIA VIVA + EUROPA: Alberto Baccini, Maria Grazia Previti detta Gaia, Fabrizio Miracolo, Giuliana Cecchi, Luca Mori, Alessia Picchiotti, Arturo Nardini, Tania Franchini

SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA: Andrea Sarti, Lorenza Bandelloni, Anna Bastianelli, Fabrizio Manfredi, Daniela Grossi

EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA: Claudia Corsini, Amerigo Blosi, Alessandra Guidi, Luca Fidia Pardini, Marta Glenda Lugano, Eros Tetti, Valeria Vitiello, Giuseppe Vitiello

TOMMASO FATTORI (candidato presidente)

TOSCANA A SINISTRA: Francesca Trasatti, Filippo Barsi, Roberta Bianchi, Federico Camici Roncioni, Ersilia Raffaelli, Andrea Dini, Antonella Serafini, Pietro Lazzerini

IRENE GALLETTI (candidata presidente)

MOVIMENTO CINQUE STELLE: Claudio Loconsole, Manuela Bellandi, Paolo Pescucci, Flora Prota

SALVATORE CATELLO (candidato presidente)

PARTITO COMUNISTA: Serena Pellegrini, Lamberto Consani, Katiuscia Marchetti, Giovanni Pierotti, Chiara Dal Canto, Corso Mignani

SUSANNA CECCARDI (candidata presidente)

LEGA: Elisa Montemagni, Massimiliano Riccardo Baldini, Sabrina Pellegrini, Fausto Trivella, Michela Stefani, Giovanni Minniti, Yamila Bertieri, Gianluca Bocchino

FORZA ITALIA: Maurizio Marchetti, Angela Grasseschi, Tiziano Capitaneo, Rita Sarti, Fabrizio Giovannini, Elisabetta Puccinelli, Daniele Lazzareschi, Irene Nardini

TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO: Alessandro Di Vito, Maria Nuti, Simone Simonini, Claudia Salas Lazzari, Mario Di Fiorino, Sonia Remafedi, Massimo Fagnani, Marcella Grabau

FRATELLI D’ITALIA: Annamaria Frigo, Vittorio Fantozzi, Marina Staccioli, Lido Fava, Elena Picchetti, Michele Giannini, Elisabetta Ughetta Triggiani, Massimiliano Simoni

MARCO BARZANTI (candidato presidente)

PCI: Paolo Alessio Annale, Lucia Mango, Giovanni Meccheri, Paola Saletta