Regionali, in provincia di Lucca Ceccardi avanti su Giani

È attesa per i dati anche a livello provinciale delle elezioni regionali. Arrivano a rilento ma costanti gli aggiornamenti dai diversi seggi che vedono in provincia avanti Susanna Ceccardi su Eugenio Giani.

Del tutto parziale il dato di Lucca città che, con 26 sezioni scrutinate, vede avanti la candidata della Lega sul presidente uscente del consiglio regionale di circa 400 voti. A livello provinciale Ceccardi davanti al futuro presidente della Regione di oltre 2mila voti quando i seggi scrutinati sono meno di 80.

In Garfagnana, sopratutto nei centri piccoli, tanti voti per la candidata leghista, il Pd tiene in Mediavalle e a Lucca e Piana. Un dato che potrebbe incidere anche nella geografia delle preferenze.

Dal punto di vista dei partiti boom del Pd in provincia, primo partito davanti alla Lega e a Fratelli d’Italia che va in doppia cifra. Intorno al 4 per cento il dato di Italia Viva e oltre il 5 quello di Forza Italia con l’Udc. Sotto le aspettative i dati di Movimento Cinque Stelle e Toscana a Sinistra. E non sembra contare il voto disgiunto, quando un voto ‘utile’ che ha polarizzato il voto verso i due candidati favoriti.

Leggi qui sotto l’evoluzione del voto provinciale.