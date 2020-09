Regionali, il voto Comune per Comune: premiata Ceccardi

Una geografia del voto variegata, ma alla fine Susanna Ceccardi nei comuni della provincia di Lucca guadagna più preferenze dell’avversario Eugenio Giani.

Questa la fotografia delle regionali 2020 con l’andare avanti dello scrutinio.

I primi dati definitivi arrivano da Villa Collemandina. Susanna Ceccardi è avanti con il 57,52 per cento rispetto al 38,5 per cento di Eugenio Giani. Subito uno sguardo alle preferenze che premiano Mario Puppa nel Pd, Yamila Bertieri nella Lega e Michele Giannini in Fratelli d’Italia.

A Minucciano Ceccardi oltre il 50 per cento con la Lega primo partito. Montemagni e Baldini si giocano la leadership di preferenze del Carroccio, Puppa supera tutti nel Pd, Fratelli d’Italia sceglie Michele Giannini.

