Mercanti e Puppa: “Risultato inaspettato, ma il vero impegno inizia adesso”

Grande soddisfazione per i due consiglieri lucchesi che andranno a sedere tra le fila della maggioranza in Regione. Il ticket Pd fra Mario Puppa e Valentina Mercanti abbinato a una campagna elettorale intensa ha dato risultati tanto auspicati quanto inattesi: nel collegio lucchese l’ex sindaco di Careggine ha ottenuto 11609 preferenze mentre l’assessora lucchese 7646 (dato ancora parziale).

“Sono contentissima di questo risultato inaspettato che per Lucca significa una doppia soddisfazione nella quale abbiamo creduto molto – ha esordito Mercanti – Abbiamo lavorato tanto in questa campagna elettorale, accolto le richieste dei cittadini che in cabina elettorale hanno deciso di darci fiducia. Ma il vero impegno inizia adesso, dovremmo lavorare molto per rispettare le promesse fatte agli elettori e rappresentare al meglio la nostra città in Regione”.

“Nessuno si aspettava una vittoria di queste dimensioni, a partire dal un numero così alto di preferenze personali – ha aggiunto Puppa – Un risultato che è frutto di un lavoro di squadra che ha mobilitato tante persone, di una rete che ha lavorato in maniera straordinaria. Questo mi gratifica e allo stesso tempo mi responsabilizza perché ora è il momento di portare in regione le priorità raccolte in questa campagna di ascolto in giro per il territorio a partire dalla sanità, dalle infrastrutture e dagli investimenti nelle nuove tecnologie. Abbiamo ottenuto preferenze da tutto il territorio, a dimostrazione di quanto il lavoro fatto in questi anni sia stato importante per i cittadini lucchesi”.