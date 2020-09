Pd, prove di pace da Menesini: “Ottimo il risultato di Francesca Fazzi, fa sperare per il futuro di Lucca”

Elezioni regionali, Luca Menesini prova a fare il ‘pontiere’ per rasserenare gli animi dopo la battaglia fratricida all’interno del Pd.

Lo fa con un post in cui si congratula con tutti i candidati e in special modo con Francesca Fazzi, pur avendo appoggiato il ticket Puppa-Mercanti: “Sono molto contento – dice – del risultato di Francesca Fazzi. Non è stata eletta, ma ha dimostrato di essere un punto di riferimento per tante persone, in particolare nella città di Lucca. Francesca è una persona che rappresenta il mondo della cultura e non solo, e con queste regionali si è messa a disposizione dei cittadini: un fatto che mi fa ben sperare per il futuro del capoluogo”.

“Lasciatemi dire – prosegue – un grazie di cuore a tutti i candidati delle liste del centrosinistra, tutti nessuno escluso. Non cito uno a uno anche se vorrei, perché per motivi differenti sento di ringraziarli tutti. Era una tornata elettorale complessa, e a chi si è messo in gioco va detto un sincero grazie. In particolare, ci tengo a sottolineare il risultato di Francesca Fazzi che, pur candidandosi all’ultimo, ha ottenuto un bel risultato. E di questo sono felice, perché lo merita. Ha ricevuto, in particolare dalla città di Lucca, un grande abbraccio e mi auguro che questo abbraccio si consolidi sempre di più. Come ogni città, anche Lucca ha bisogno di futuro, e queste elezioni ci dicono che ci sono tante strade che possono essere percorse. Brava Francesca e grazie per esserti candidata“.