Coreglia, sfida a tre: Remaschi è avanti

Iniziato oggi (22 settembre) alle 9 di mattina lo spoglio dei voti delle comunali a Coreglia. Tre i candidati sindaci, fra i quali l’ex primo cittadino ed ex assessore regionale Marco Remaschi, che ha deciso di correre per la consultazione dopo essere stato escluso dalla lista Pd per le regionali.

Le prime due sezioni scrutinate su 9 danno in vantaggio il candidato Marco Remaschi con il 56,32%, Giorgio Daniele è secondo con il 36%, Giovanna Marsili è al 6%.