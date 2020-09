Europa Verde esulta per il risultato a Lucca: “Il migliore in Toscana”

“Il vento ecologista torna a soffiare su Lucca”. Lo sostengono dalla lista Europa Verde Progressista Civica, diretta emanazione dei Verdi Europei e del progetto Europa Verde, promosso dalla Federazione dei Verdi, ottiene proprio a Lucca uno dei migliori risultati a livello regionale, arrivando ad un 3,2% nel comune di Lucca (dove rappresenta la seconda forza della coalizione di centrosinistra) e superando il 4% in alcuni comuni della Garfagnana, ad esempio Gallicano.

“Una lista giovane e innovativa, che comprende una nutrita presenza dei Giovani Europeisti Verdi, il neonato movimento politico giovanile di Europa Verde, Marta Glenda Lugano, Luca Fidia Pardini e Valeria Vitiello, ma anche di attivisti Verdi di lunga data, come Amerigo Blosi, Alessandra Guidi e Giuseppe Vitiello. In questa lista, in accordo con il principio fondante di Europa Verde, trovano spazio molte sensibilità ecologiste, tra cui Eros Tetti, fondatore del gruppo Salviamo le Apuane e della Rete dei Comitati per la difesa del territorio, e gli animalisti di Lucca per l’ambiente con Claudia Corsini, già presenti alle elezioni comunali di Lucca nel 2017″.

“Purtroppo la lista non è riuscita a superare lo sbarramento del 3% a livello regionale – si legge ancora in una nota -, ma questo risultato rappresenta indubbiamente un punto di partenza per coltivare il progetto ecologista basato sulla ricerca dell’equilibrio con l’ecosistema, l’unico che può avere effetti nella lotta alla crisi climatica e nel raggiungimento di una vera armonia, sia tra i vari componenti della specie umana che tra tutte le specie viventi. Non basta fregiarsi del titolo di ecologisti per esserlo davvero. A Lucca stiamo cominciando a capirlo, ed è per questo che rilanciamo fortemente il laboratorio ecologista già attivo sul nostro territorio, in vista anche delle prossime elezioni amministrative, che ci vedranno presenti, in ottima salute e determinati ad imprimere una vera svolta ecologista alla nostra città”.