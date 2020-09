Giovani per Viareggio: “Ora al lavoro per il futuro”

Viareggio elegge Giorgio Del Ghingaro come sindaco per il secondo mandato e a commentare i risultati delle amministrative è il gruppo Giovani per Viareggio: “Siamo estremamente felici del risultato ottenuto. In un anno e mezzo da quando ci siamo costituiti, siamo riusciti ad arrivare all’obiettivo che ci eravamo prefissati; avere una rappresentanza istituzionale per i numerosi cittadini che ci hanno dato fiducia”.

“Il nostro consigliere Giulia Gemignani lavorerà in consiglio comunale per portare la voce di Giovani per Viareggio – dice il gruppo -. Grazie a chi ha creduto in noi e sopratutto ai 939 cittadini che ci hanno votato e grazie ai candidati e alle candidate che mettendoci la faccia hanno fatto si che il nostro sogno si realizzasse”.

“È stato un successo, l’inizio di un percorso durante il quale vogliamo continuare ad aggregare i ragazzi e le ragazze che condividono i nostri ideali“, conclude Giovani per Viareggio.